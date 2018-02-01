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Рейтинг Путина опустился ниже 70%

01.02.2018

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал очередное исследование предвыборных настроений россиян. По данным социологов, отдать свой голос за Владимира Путина на президентских выборах готовы 69,9% россиян. В начале месяца рейтинг действующего президента составлял с 73,8%.

Показатель Павла Грудинина нестабилен, отмечает ВЦИОМ. Падения чередуются подъемами, по последним данным он составляет 7,2%. Рейтинг Владимира Жириновского снизился на 1,2% до 5,9%. За Ксению Собчак готовы проголосовать 1,2%, за Григория Явлинского — 0,9%, за Бориса Титова — 0,3%.

Пойти на избирательные участки 18 марта готовы 71% респондентов. 

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