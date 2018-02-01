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С вкладчиков обанкротившихся банков начали взыскивать средства из-за снятия денег

01.02.2018

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало массово оспаривать снятие денег вкладчиками обанкротившихся банков и взыскивать с них средства, сообщает в четверг, 1 февраля, «КоммерсантЪ» со ссылкой на клиентов банков-банкротов.

По данным газеты, для оспаривания достаточно факта наличия в банке картотеки неисполненных платежей на момент снятия вклада. Средства, взысканные через суд с граждан, АСВ частично возвращает, но уже в виде страховки по вкладам. Известно, что АСВ подало более 150 исков об оспаривании предбанкротных сделок банка в рамках банкротства Военно-промышленного банка и около 400 исков к физическим лицам вкладчикам Татфондбанка.

В АСВ прокомментировали, что количество судебных споров в рамках банкротства банков увеличилось из-за роста числа ликвидируемых кредитных организаций, а также из-за того, что под управление АСВ недавно поступили крупные банки.

Новая практика АСВ вызвала критику со стороны владельцев банков, которые считают, что она подрывает доверие физлиц к банковской системе. Ассоциация российских банков объявила о том, что обратится в Верховный суд с просьбой выработать позицию по данному вопросу.

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