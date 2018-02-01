С вкладчиков обанкротившихся банков начали взыскивать средства из-за снятия денег

По данным газеты, для оспаривания достаточно факта наличия в банке картотеки неисполненных платежей на момент снятия вклада. Средства, взысканные через суд с граждан, АСВ частично возвращает, но уже в виде страховки по вкладам. Известно, что АСВ подало более 150 исков об оспаривании предбанкротных сделок банка в рамках банкротства Военно-промышленного банка и около 400 исков к физическим лицам вкладчикам Татфондбанка.
В АСВ прокомментировали, что количество судебных споров в рамках банкротства банков увеличилось из-за роста числа ликвидируемых кредитных организаций, а также из-за того, что под управление АСВ недавно поступили крупные банки.
Новая практика АСВ вызвала критику со стороны владельцев банков, которые считают, что она подрывает доверие физлиц к банковской системе. Ассоциация российских банков объявила о том, что обратится в Верховный суд с просьбой выработать позицию по данному вопросу.