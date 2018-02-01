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«Новую газету» оштрафовали за публикацию статей Али Феруза

01.02.2018

Басманный районный суд Москвы признал редакцию «Новой газеты» виновной в нарушении ст.18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина) и назначил штраф в размере 400 тыс. руб., сообщает издание.

Али Феруза обвиняют в нарушении правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране. «Новая газета» намерена обжаловать решение суда.

В конце августа 2017 года Басманный суд приостановил решение о выдворении Феруза из России в Узбекистан после запрета Европейского суда по правам человека на перемещение журналиста до рассмотрения его жалобы в ЕСПЧ. Согласно решению суда, Феруз должен находиться в центре временного содержания иностранцев до окончательного решения ЕСПЧ.

24 января Верховный суд частично удовлетворил жалобу Феруза и отменил решение о его выдворении из России. Дело направлено на новое рассмотрение в Мосгорсуд. 

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