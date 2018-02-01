СК усомнился в компетентности российской прокуратуры из-за дела Мисюриной

В ведомстве решили еще раз обозначить позицию из-за того, что «ситуация с вынесением приговора Елене Мисюриной продолжает активно обсуждаться». В СК отмечают, что у прокуратуры было несколько возможностей возвратить дело следователям, но это было сделано, только когда приговор приобрел широкий общественный резонанс. «Прокуратура внесла апелляционное представление на приговор, попросив отменить состоявшееся судебное решение по причине нарушений, допущенных в ходе следствия. Эта позиция прокуратуры ставит под сомнение, прежде всего, компетентность своих же сотрудников», — сказано в публикации СК.
Елена Мисюрина была приговорена к двум годам колонии общего режима. Суд счел доказанным, что гематолог ответственна за смерть пациента, у которого она сделала забор костного мозга. После процедуры мужчина ушел домой, однако через несколько дней он скончался в другом лечебном учреждении. Приговор вызвал широкий общественный резонанс, в частности, за коллегу вступились врачи. 31 января прокуратура подала апелляцию на приговор Мисюриной.