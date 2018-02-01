Суд признал Никиту Белых виновным

Пресненский суд Москвы 31 января, оглашая приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, обвиняемому в получении взяток в особо крупном размере, заявил, что экс-губернатор виновен. Об этом сообщает «Медиазона».Гособвинение в ходе прения сторон просило для Белых десять лет колонии строгого режима со штрафом в 100 млн руб. Сам он вину отрицал. В последнем слове Белых заявил, что попытки следствия доказать его вину не увенчались успехом. Он выразил сомнение в достоверности показаний, которые дали в суде свидетели по его делу.
Обвинение вменяет Белых два случая коррупционных преступлений, когда тот находился на посту губернатора Кировской области. В 2011–2012 годах он, по версии следствия, получил взятку в размере €200 тыс. от бизнесмена Альберта Ларицкого. В 2014–2016 годах тогдашний губернатор получал еще взятки на общую сумму в €400 тыс. от бизнесмена Юрия Зудхаймера. При передаче части взятки в московском ресторане Белых и был задержан в 2016 году.
Суд поместил его в СИЗО, где Белых женился на Екатерине Рейферт. Экс-губернатор, имеющий ряд хронических заболеваний, часто жаловался на плохое самочувствие. Его неоднократно переводили в больницу «Матросской тишины».
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