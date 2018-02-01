Спортивный арбитраж удовлетворил апелляции 28 российских олимпийцев

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение об отстранении от Олимпиад 28 российских спортсменов, заподозренных в употреблении допинга на Играх в Сочи. Всего суд вынес решения по 39 делам из 42. Изучив каждый отдельный случай, CAS поддержал 28 апелляций. Мотивированные решения будут представлены позже.

Таким образом в отношении 28 спортсменов решение о пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи, аннулировано. Восстановлены их результаты на сочинской Олимпиаде.

Решением CAS наказания еще 11 спортсменов смягчены — они пропустят только Игры-2018.

Как отмечают в CAS, суд не рассматривал вопрос о том, была ли вообще в России налажена схема по манипуляции допинг-пробами. Арбитраж рассматривал лишь каждый случай в отдельности.

Санкции сняты с бобслеистов Дмитрия Труненкова, Алексея Негодайло, Ольги Стульневой, Людмилы Удобкиной; скелетонистов Александра Третьякова, Сергея Чудинова, Елены Никитиной, Ольги Потылицыной и Марии Орловой; лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Никиты Крюкова, Александра Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Наталии Матвеевой; конькобежцев Ольги Фаткулиной, Александра Румянцева, Ивана Скобрева, Артема Кузнецова; саночников Татьяны Ивановой и Альберта Демченко; хоккеисток Екатерины Лебедевой, Екатерины Пашкевич, Татьяны Буриной, Анны Щукиной и Екатерины Смоленцевой.



Пропустят только одну Олимпиаду бобслеисты Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин; лыжницы Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко; хоккеистки Галина Скиба, Анна Шибанова, Инна Дюбанок.

Рассмотрение дел биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой отложено.

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