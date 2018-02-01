ФСБ заявила о ликвидации готовившего теракт в день голосования

В ФСБ России сообщили, что ликвидирован член террористической организации «Исламское государство»*, который, по предварительным оперативным данным, готовил теракт в Нижнем Новгороде 18 марта.

«Преступник, оказавший при задержании вооруженное сопротивление, был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России», — сообщили «Интерфаксу» в Центре общественных связей ФСБ

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The New Times

Террорист был гражданином одной из стран ближнего зарубежья. У него обнаружены самодельное взрывное устройство большой мощности, компоненты для изготовления еще нескольких взрывных устройств, огнестрельное оружие и боеприпасы.Организация, запрещенная в России как террористическая

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