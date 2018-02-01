Явлинский может стать главным переговорщиком по ситуации на Украине

Сооснователь партии «Яблоко», кандидат в президенты РФ Григорий Явлинский сообщил, что может сменить Владислава Суркова на посту главного переговорщика по ситуации на Украине, сообщает «МБХ медиа».

«Действительно, такая тема обсуждается. Такой разговор у меня был с президентом Путиным в ноябре. Я обсуждал с ним тему Украины. Если этот вопрос будет подниматься, то я его буду очень серьезно рассматривать, потому что это тема номер один. Пока мы не нормализуем эти отношения, ничего, по большому счету, сделать невозможно. Я буду обсуждать эту тему всерьез. Для решения украинского вопроса я готов делать все, что угодно. Но я не уверен, что он [Путин] этого хочет», — отметил Явлинский.

Такой диалог между Путиным и Явлинским подтвердили главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову источники в администрации президента.

По словам Венедиктова, Путин в предположительном смысле задал вопрос: «Вы все критикуете, а самому поработать над этой темой?». На что Явлинский ответил: «Если Вы согласитесь с моим подходом и дадите полномочия, то я могу и заняться».

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