В Польше будут наказывать за обвинения поляков в Холокосте

Сенат Польши принял поправки к закону об Институте национальной памяти, которые вводят наказание за использование формулировки «польские лагеря смерти» и распространение других фактов участия поляков в Холокосте, которые власти страны считают неправдивыми, передает ТАСС. После утверждения Сенатом закон попадает на подпись главы государства.

После вступления закона в силу тех, кто публично приписывает польскому народу или государству ответственность или соучастие в преступлениях, совершенных Третьим рейхом, или других преступлениях против человечества и мира, а также военных преступлениях, должен быть наказан штрафом или лишен свободы на срок до трех лет.

Против нового закона выступают в Израиле, так как рассматривают эту норму как возможность ввести наказание за показания жертв Холокоста.

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