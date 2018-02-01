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В Польше будут наказывать за обвинения поляков в Холокосте

01.02.2018

Сенат Польши принял поправки к закону об Институте национальной памяти, которые вводят наказание за использование формулировки «польские лагеря смерти» и распространение других фактов участия поляков в Холокосте, которые власти страны считают неправдивыми, передает ТАСС. После утверждения Сенатом закон попадает на подпись главы государства. 

После вступления закона в силу тех, кто публично приписывает польскому народу или государству ответственность или соучастие в преступлениях, совершенных Третьим рейхом, или других преступлениях против человечества и мира, а также военных преступлениях, должен быть наказан штрафом или лишен свободы на срок до трех лет.

Против нового закона выступают в Израиле, так как рассматривают эту норму как возможность ввести наказание за показания жертв Холокоста. 

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