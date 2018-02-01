Подросток ранил ножом девочку в школе Кемерово

Ученик одной из школ в Кемерово ударил ножом девочку. Она госпитализирована с легким ножевым ранением, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах. Причины нападения остаются неизвестными.
В пресс-службе Главного управления МВД по Кемеровской области агентству уточнили, что на месте работают сотрудник полиции и отдела по делам несовершеннолетних, по факту произошедшего проводится доследственная проверка.
19 января в Улан-Удэ ученик 9 класса с топором напал на учеников 7 класса, при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью он поджег кабинет, а после пытался покончить с собой. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и о халатности. Школьник арестован и переведен из больницы в СИЗО. Ему помогали два сообщника, которые тоже арестованы.
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