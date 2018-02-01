СКР расследует дело против авиаперевозчика машин президента

Следственный комитет РФ расследует уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном бывшим руководством ОАО «Государственная авиакомпания «224-й летный отряд». Это предприятие обеспечивает авиаперевозки в интересах госструктур, в том числе перевозит автомобильные кортежи президента, сообщает «КоммерсантЪ».

В ходе расследования установлено, что с 2010 по 2015 год руководство 224-го летного отряда похитило от нескольких сотен миллионов до 2 млрд руб., которые АО «Рособоронэкспорт» выделяло на организацию воздушных перевозок. По данным издания, речь идет о многократном завышении цен на оказываемые «Рособоронэкспорту» «логистические услуги». Завышение цен происходило якобы за счет использования фирмы-посредника, которая была подконтрольна экс-руководству 224-го летного отряда.

Первым фигурантом дела стал бывший заместитель гендиректора предприятия Дмитрий Новицкий, которого суд заключил под стражу. Бывший гендиректор предприятия Константин Вартанов, по данным источников «Коммерсанта», также является фигурантом дела, но мера пресечения в его отношении не избиралась.