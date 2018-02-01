СКР расследует дело против авиаперевозчика машин президента

Следственный комитет РФ расследует уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном бывшим руководством ОАО «Государственная авиакомпания «224-й летный отряд». Это предприятие обеспечивает авиаперевозки в интересах госструктур, в том числе перевозит автомобильные кортежи президента, сообщает «КоммерсантЪ».
В ходе расследования установлено, что с 2010 по 2015 год руководство 224-го летного отряда похитило от нескольких сотен миллионов до 2 млрд руб., которые АО «Рособоронэкспорт» выделяло на организацию воздушных перевозок. По данным издания, речь идет о многократном завышении цен на оказываемые «Рособоронэкспорту» «логистические услуги». Завышение цен происходило якобы за счет использования фирмы-посредника, которая была подконтрольна экс-руководству 224-го летного отряда.