Twitter уведомил 1,4 млн пользователей о воздействии на них политрекламы из РФ

Twitter оповестил около 1,4 млн пользователей о том, что они во время предвыборной кампании в США 2016 года взаимодействовали с аккаунтами, потенциально связанными с пропагандой из России, а именно с Агентством интернет-исследований, известным также как «фабрика троллей».
Ранее сообщалось, что Twitter разослал такие сообщения 677 тыс. пользователей.
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