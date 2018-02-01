Twitter уведомил 1,4 млн пользователей о воздействии на них политрекламы из РФ

Twitter оповестил около 1,4 млн пользователей о том, что они во время предвыборной кампании в США 2016 года взаимодействовали с аккаунтами, потенциально связанными с пропагандой из России, а именно с Агентством интернет-исследований, известным также как «фабрика троллей».

Ранее сообщалось, что Twitter разослал такие сообщения 677 тыс. пользователей.

«Американский отдел» Агентства интернет-исследований вел не менее 118 сообществ и аккаунтов в Facebook, Instagram и Twitter. Большая часть сообществ освещали расовые проблемы США, суверенитет Техаса, проблемы нелегальной миграции, право на хранение и ношение оружия, вопросы ЛГБТ-движения.

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