Стартовавшая с «Восточного» ракета успешно вывела спутники на орбиту

1 февраля, через один час после старта ракеты-носителя «Союз-2.1а», разгонный блок «Фрегат» вывел основную полезную нагрузку — космические аппараты дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №3 и №4 на расчетные орбиты. Отделение космических аппаратов прошло штатно в 6:06 мск и 6:12 мск на солнечно-синхронных околокруговых орбитах, сообщили в Роскосмосе.

Сегодняшний запуск стал третьим, совершенным с космодрома «Восточный».

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