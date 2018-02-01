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Стартовавшая с «Восточного» ракета успешно вывела спутники на орбиту

01.02.2018

1 февраля, через один час после старта ракеты-носителя «Союз-2.1а», разгонный блок «Фрегат» вывел основную полезную нагрузку — космические аппараты дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №3 и №4 на расчетные орбиты. Отделение космических аппаратов прошло штатно в 6:06 мск и 6:12 мск на солнечно-синхронных околокруговых орбитах, сообщили в Роскосмосе

Сегодняшний запуск стал третьим, совершенным с космодрома «Восточный».

В ноябре 2017 года разгонный блок «Фрегат» после отделения от ракеты-носителя «Союз 2.1б», запущенной с космодрома «Восточный», из-за неверной ориентации вместо разгона затормозил и сошел с орбиты

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