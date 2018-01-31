Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш суд арестовал на 5 суток

Суд огласил постановление, которым признал пресс-секретаря Фонда борьбы с коррупцией Киру Ярмыш виновной в совершении административного правонарушения предусмотренного ст. 20.2 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде ареста на 5 суток.

«Судья рассказывает, что Ярмыш опубликовала видео, на котором Навальный призывал к забастовке избирателей, из офиса ФБК в Москве, и, таким образом, совершила правонарушение — вина подтверждается, доказательства сомнений не вызывают. Суд приходит к выводу, что Ярмыш знала о несогласованно характере акции, но 25 января в 17 часов разместила видео с призывом выйти на нее», — передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Ранее суд арестовал коллегу Ярмыш Руслана Шведдинова на 8 суток. Их задержали 30 января в аэропорту Шереметьево. 28 января Ярмыш и Шаведдинов вели YouTube-трансляцию на канале «Навальный LIVE» о всероссийской акции протеста в рамках «забастовки избирателей», объявленной Алексеем Навальным.

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