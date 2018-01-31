Ведущего онлайн-трансляцию акции 28 января Руслана Шаведдинова суд арестовал на 8 суток

Суд признал виновным Руслана Шаведдинова — сотрудника штаба Алексея Навального, который вместе с пресс-секретарем политика Кирой Ярмыш вел на YouTube онлайн-трансляцию акции 28 января, виновным в нарушении ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка проведения массовой акции). Ему назначили наказание в виде 8 суток ареста. Об этом сообщил юрист Иван Жданов.

Как отмечает «Медиазона», в решении судьи сказано, что правонарушения совершались «с целью формирования негативного образа одного из зарегистрированных кандидатов» на пост президента. Нарушением стало сообщение в Twitter, которого, как утверждает Шаведдинов, он не писал.

14-часовой Youtube-эфир канала «Навальный Live» дал возможность людям по всему миру увидеть, как проходят акции протеста в городах России, организованные в рамках «забастовки избирателей», которую объявил Алексей Навальный. Пытаясь найти студию, откуда ведется трансляция, сотрудники московского МВД вскрыли болгаркой три помещения в штабе Фонда борьбы с коррупцией в «Омега-Плазе». Но трансляция велась не из России.

30 января Ярмыш и Шаведдинова задержали в Шереметьево и доставили в ОВД, где составили административные протоколы.



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