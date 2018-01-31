Ведущего онлайн-трансляцию акции 28 января Руслана Шаведдинова суд арестовал на 8 суток

Суд признал виновным Руслана Шаведдинова — сотрудника штаба Алексея Навального, который вместе с пресс-секретарем политика Кирой Ярмыш вел на YouTube онлайн-трансляцию акции 28 января, виновным в нарушении ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка проведения массовой акции). Ему назначили наказание в виде 8 суток ареста. Об этом сообщил юрист Иван Жданов.
Как отмечает «Медиазона», в решении судьи сказано, что правонарушения совершались «с целью формирования негативного образа одного из зарегистрированных кандидатов» на пост президента. Нарушением стало сообщение в Twitter, которого, как утверждает Шаведдинов, он не писал.
30 января Ярмыш и Шаведдинова задержали в Шереметьево и доставили в ОВД, где составили административные протоколы.
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