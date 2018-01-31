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Координатора петербургского штаба Навального арестовали на 30 суток

31.01.2018

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении координатора местного штаба забастовки избирателей Дениса Михайлова к административной ответственности за акцию 28 января. Судья признал его виновным в нарушении ч.8 ст.20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка проведения массовой акции) и назначил наказание в виде ареста на 30 суток. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. 

«Мы были удивлены тем, что сразу после акции Дениса отпустили из отдела полиции без протокола, но сегодня все встало на свои места. Суд не учел ни ошибки в протоколах, ни то, что Денис не являлся организатором встречи 28 января», — отреагировали соратники Михайлова в группе «ВКонтакте».

Общероссийская акция в поддержку «забастовки избирателей» охватила более ста городов России. В Санкт-Петербурге она не была согласована

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