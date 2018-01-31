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ЦИК завершил прием подписей от желающих стать президентом РФ

31.01.2018

31 января Центральная избирательная комиссия завершила прием подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов на должность президента РФ.

В итоге подписи сдали самовыдвиженец Владимир Путин, выдвинутый партией «Яблоко» Григорий Явлинский, Борис Титов, выдвинутый «Партией роста», Сергей Бабурин, которого выдвинул «Российский общенародный союз», Ксения Собчак от «Гражданской инициативы» и Максим Сурайкин от «Коммунистов России».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин от сбора подписей освобождены.

Остальные ранее выказавшие желание участвовать в выборной кампании либо не смогли собрать нужное количество подписей, либо сняли свои кандидатуры по другим причинам.

Оппозиционера Алексея Навального ЦИК не допустил до выборной гонки еще до этапа сбора подписей. В ответ он объявил о «забастовке избирателей». 

К 10 февраля ЦИК должен проверить сданные документы и подписи и принять решение  регистрации кандидатов. 

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