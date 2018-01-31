«Росбалт»: МВД расследует хищение выделенных для МКС 500 млн рублей

Полиция возбудила ряд уголовных дел о хищении 500 млн руб., которые были выделены на модернизацию Международной космической станции, сообщает в среду, 31 января, «Росбалт».

Издание ссылается на источник в правоохранительных органах. Согласно ему, украденные деньги были частью госконтракта на 3,3 млрд руб. на модернизацию бортовых систем МКС и наземного контура управления российского сегмента станции. Контракт заключили Федеральное космическое агентство и ОАО «РКК Энергия» в 2010 году, а соисполнителем контракта значилось ЗАО «Меркурий», которое следствие подозревает в хищении. «Росбалт» пишет, что компания завышала число сотрудников, которые выполняют работы по контракту, и присваивала себе выделяемую на них зарплату.

Глава ЗАО «Меркурий» Александр Поляков также фигурант других уголовных дел, связанных с хищениями. В декабре 2017 года Останкинский суд Москвы приговорил его к четырем годам тюрьмы за хищение 367 млн руб., выделенных заводу ракетно-космического приборостроения.