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В Москве совершено покушение на бизнесмена

31.01.2018

У входа в бизнес-центр «Святогор-4» на улице Летниковской в Москве неизвестный не менее трех раз выстрелил в 43-летнего предпринимателя. Пострадавшего доставили в больницу. Как сообщает «Интерфакс», возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Следствие рассматривает различные версии преступления, в том числе попытку заказного убийства.

По некоторым данным, пострадавшим является генеральный директор компании по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов «Гелиард» Александр Осетров.

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