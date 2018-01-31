В Москве совершено покушение на бизнесмена

У входа в бизнес-центр «Святогор-4» на улице Летниковской в Москве неизвестный не менее трех раз выстрелил в 43-летнего предпринимателя. Пострадавшего доставили в больницу. Как сообщает «Интерфакс», возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Следствие рассматривает различные версии преступления, в том числе попытку заказного убийства.
По некоторым данным, пострадавшим является генеральный директор компании по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов «Гелиард» Александр Осетров.
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