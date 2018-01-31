Журналист Павел Никулин вышел на свободу после допроса в ФСБ

Правозащитница из Открытой России Валентина Дехтяренко написала в своем Twitter, что допрос проводился в присутствии адвоката ОР. Следователей интересовали подробности о герое статьи Никулина «Из Калуги с джихадом». Журналист воспользовался 51 статьей Конституции и не стал давать показания. Также на допросе у Никулина спросили не ездил ли он сам в сирийскую или арабскую республику и общается ли с кем-нибудь, кто состоит в незаконных формированиях.
В статье «Из Калуги с джихадом», опубликованной в The New Times в 2017 году, речь шла об этническом русском, который принял ислам и уехал воевать в Сирию. Ранее сообщалось, что журналист находится в статусе свидетеля в рамках дела по статье 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).