Илья Яшин с письмом к мэру Москвы

В мэрию Москвы передано письмо о намерении провести Марш Немцова 25 февраля.



Это не официальная заявка — по закону, ее можно подать только за 10 дней. Но мы заранее предупреждаем власти о своих планах, чтобы они успели подготовить городские службы к массовому мероприятию.

Под письмом стоят подписи участников оргкомитета марша и уважаемых людей, которые поддерживают нашу инициативу.



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Мэру Москвы

С.С. Собянину

Господин мэр!

27 февраля 2018 года исполняется три года с того дня, когда в центре Москвы, на Большом Москворецком мосту, был убит наш товарищ и соратник, известный российский политик Борис Немцов.

Мы ставим Вас в известность о том, что в очередную годовщину этого чудовищного преступления намерены провести «Марш Немцова». Эта мемориальная и в то же время политическая акция планируется нами на выходной день, 25 февраля.

Мы намерены пройти шествием по маршруту, который уже стал традиционным для протестной Москвы. Шествие стартует от Октябрьской площади и, пройдя по улице Якиманке и Болотной площади, выйдет на Большой Москворецкий мост с тем, чтобы десятки тысяч людей имели возможность почтить память Бориса Немцова на месте его убийства.

Многие члены оппозиционных партий и движений, гражданские активисты, правозащитники, деятели культуры и искусства уже сейчас выразили желание принять участие в подготовке акции. Официальное уведомление будет подано в мэрию Москвы в установленные законом сроки.

Господин мэр, Вы, как глава исполнительной власти в Москве, по закону должны обеспечивать на подконтрольной Вам территории реализацию конституционного права граждан нашей страны на проведение мирных демонстраций. Поэтому мы рассчитываем, что различные структуры Правительства Москвы, находящиеся в Вашем прямом подчинении, окажут всяческую помощь и поддержку как на стадии подготовки «Марша Бориса Немцова», так и непосредственно во время его проведения по вышеуказанному маршруту.

Со своей стороны, мы готовы гарантировать, что акция 25 февраля будет носить исключительно мирный характер, и на всех этапах подготовки и проведения акции готовы к сотрудничеству и координации с уполномоченными представителями Правительства Москвы.

Людмила Михайловна Алексеева, правозащитник;

Лия Меджидовна Ахеджакова, актриса;

Гарри Яковлевич Бардин, режиссер-мультипликатор;

Сергей Сергеевич Бойко, председатель Либертарианской партии России;

Владимир Николаевич Войнович, писатель;

Вячеслав Васильевич Волков, советник президента Б.Н.Ельцина в 1996-1998 годах;

Светлана Алексеевна Ганнушкина, правозащитник;

Леонид Яковлевич Гозман, политик;

Евгений Шлёмович Гонтмахер, экономист;

Руслан Семёнович Гринберг, член-корреспондент РАН;

Геннадий Владимирович Гудков, политик;

Дмитрий Геннадьевич Гудков, политик;

Давидис Сергей Константинович, член Постоянного Комитета Партии 5 декабря;

Иван Юрьевич Жданов, юрист «Фонда борьбы с коррупцией»;

Андрей Борисович Зубов, политик, историк;

Владимир Владимирович Кара-Мурза, председатель Фонда Бориса Немцова;

Михаил Михайлович Касьянов, Председатель Партии народной свободы («ПАРНАС»);

Сергей Маркович Лукашевский, директор Сахаровского центра;

Елена Анатольевна Лукьянова, профессор права;

Константин Эдуардович Мерзликин, зам. Председателя ПАРНАС;

Владимир Станиславович Милов, политик;

Владимир Владимирович Мирзоев, режиссер;

Алексей Анатольевич Навальный, лидер Партии Прогресса;

Андрей Алексеевич Нечаев, Председатель партии "Гражданская инициатива";

Вадим Юрьевич Прохоров, адвокат;

Ирина Дмитриевна Прохорова, издатель;

Лев Александрович Пономарев, правозащитник;

Рубинштейн Лев Семенович, писатель, публицист;

Владимир Александрович Рыжков, Председатель Движения «Выбор России»;

Александр Юрьевич Рыклин, член бюро Политсовета движения «Солидарность»;

Зоя Феликсовна Светова, журналист, правозащитник;

Эмилия Эдгардовна Слабунова, председатель российской демократической партии "Яблоко";

Любовь Эдуардовна Соболь, общественный деятель, юрист Фонда борьбы с коррупцией

Ксения Анатольевна Собчак, политик;

Соколов Сергей Юрьевич, глава муниципального округа Коньково в Москве;

Александр Юрьевич Соловьев, председатель движения «Открытая Россия»;

Олег Николаевич Сысуев, вице-премьер правительства России в 1997-1998 годах;

Сергей Александрович Филатов, руководитель администрации президента Б.Н.Ельцина в 1993-1996 годах;

Александр Владимирович Черкасов, председатель совета ПЦ "Мемориал";

Виктор Анатольевич Шендерович, писатель;

Илья Валерьевич Яшин, председатель политсовета движения «Солидарность».

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