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Прокуратура требует освободить Мисюрину и отменить ее приговор

31.01.2018

Прокуратура подала апелляцию на приговор Елены Мисюриной и требует освободить из-под стражи врача и отменить приговор, сообщается в среду, 31 января, в telegram-канале Генеральной прокуратуры РФ.

Причиной стали нарушения, допущенные в ходе следствия: «Выводы суда, изложенные в приговоре, о виновности Мисюриной не соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам. Заключения судебно-медицинских экспертиз противоречат друг другу, не дана должная оценка показаниям допрошенных свидетелей и экспертов, а собранные и исследованные доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о доказанности вины Мисюриной», — говорится в сообщении от Генпрокуратуры.

Елена Мисюрина была Черемушкинским судом Москвы приговорена к двум годам колонии общего режима. Суд счел доказанным, что гематолог ответственна за смерть пациента, которому сделала сложный анализ ​— забор костного мозга. После процедуры мужчина ушел домой, однако  через несколько дней он скончался в другом лечебном учреждении.

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