Прокуратура требует освободить Мисюрину и отменить ее приговор

Причиной стали нарушения, допущенные в ходе следствия: «Выводы суда, изложенные в приговоре, о виновности Мисюриной не соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам. Заключения судебно-медицинских экспертиз противоречат друг другу, не дана должная оценка показаниям допрошенных свидетелей и экспертов, а собранные и исследованные доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о доказанности вины Мисюриной», — говорится в сообщении от Генпрокуратуры.
Елена Мисюрина была Черемушкинским судом Москвы приговорена к двум годам колонии общего режима. Суд счел доказанным, что гематолог ответственна за смерть пациента, которому сделала сложный анализ — забор костного мозга. После процедуры мужчина ушел домой, однако через несколько дней он скончался в другом лечебном учреждении.