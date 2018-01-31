Андрей Мовчан о криптовалютах

Говорят, чем ты дальше от темы, тем больше хочется о ней высказаться. Выскажусь-ка я про криптовалюты.



Кражи криптовалют, волатильность, бесконечное размножение и трансформации, кошельки с забытыми паролями, арбитраж по 30%, транзакции по неделе, поток денег от наркотиков и оружия, фиктивные сделки, разгоняющие цену, страны, не способные определиться с тем, что такое биткоин… Так начинается все новое. Первый мобильный телефон весил пять килограмм. и его надо было носить как чемодан; первые автомобили были кошмаром; первые пистолеты было проще выкинуть и вдарить мечом; первые самолеты не летали, а прыгали на 10 метров; наверняка первый каменный топор, изготовленный австралопитеком, вызывал только злобный смех его соплеменников. Дело не в неготовности рынков или скепсисе игроков — нынешние криптовалюты бессмысленны и безобразны, как и положено первым образцам. Но за ними придут другие.



Совсем недавно, на заре 90-х, в России появились ценные бумаги. Сперва были Чара, Хопер-инвест, фонд Гермес; потом МММ, Башкирский Бензин. Вокруг них тоже был ажиотаж; их создатели тоже обогатились; они были так же бессмысленны. Но за ними пришли РАО ЕЭС и Газпром, российские евробонды и ГКО (а потом ОФЗ).



Сегодня не стоит покупать криптоуродцев, ничем не обеспеченных, как билеты МММ, ненадежных как Ту-154 и неудобных как продукт конверсии российской оборонки. Но это не значит, что в будущем (а оно обычно наступает быстро) на смену сегодняшним не придут более совершенные модели крипто-платежных систем.



В основе идеологии нового платежного средства лежит отнюдь не принцип блокчейн-распределения данных о держателях: уже сегодняшний день показывает, что блокчейн-секьюрити часто является иллюзией, а блокчейн-удобство — часто насмешкой. В конце концов, учитывать данные можно по-разному, наверняка и блокчейн принципы найдут свое место в этом ряду систем (все же распределенный принцип удостоверения является важным прорывом). Но главной идеей криптовалюты является воплощение в жизнь старой математической задачки про бесконечное количество гостей в шляпах.



Представьте себе, говорит эта детская задачка, что к вам приходят в гости бесконечно много (но счетное количество) гостей, и каждый — в шляпе. Они снимают шляпы и вешают на вешалки — первый гость — на первый крючок, второй — на второй, и так далее. Потом они веселятся у вас дома, а в это время вор крадет с вешалки N первых шляп. Как вам сделать так, чтобы гости не заметили пропажи?

Ответ очень прост — надо первому гостю отдать N+1-ую шляпу, 2-ому — N+2–ую и так далее. Поскольку гостей бесконечно много, то каждый гость получит свою шляпу. Действительно, рассуждение «от противного» гласит: положим нашелся гость, не получивший шляпу, пусть его номер - M. Но по нашей логике гостю с номером М мы даем шляпу с номером N + М, соответственно шляпа ему досталась. Значит — все гости шляпы получат.



Ровно так работают новые ICO, в том числе то, к которому готовится Телеграм. Компания выпускает свои токены, которые будут использоваться в качестве валюты внутри ее системы (еще раз — неважно, как они будут учитываться). На первичном размещении компания продает Х токенов за Y долларов, Х токенов оказываются у инвесторов, Y долларов — у компании. Компания тратит доллары на построение платежного функционала (ну и часть кладут в карман отцы-основатели), и предлагает внутри своей системы рассчитываться токенами. Если такие расчеты осмысленны (то есть в этих токенах удобнее за что-то рассчитываться, чем в долларах), то продавцы будут выставлять товары в системе и оценивать их в токенах, покупатели этих товаров будут искать на рынке токены для совершения транзакций, таким образом создается возрастающий товарооборот, причем изначально товары оцениваются в токенах по начальному курсу токена на ICO, но поскольку товарооборот растет (ведь токены удобнее долларов в этой системе, как мы предположили), а количество токенов не растет, то цена токена пропорционально потребностям в оборотном капитале системы тоже начинает расти. Понимая эту перспективу, инвесторы (если они разумны) оценивают перспективность роста оборотов этой системы и, если они в это верят, приходят на ICO в расчете на то, что цена токена будет расти. Они продадут свои токены потом — тем, кто захочет торговать в этой системе. Те заплатят токенами продавцам; продавцы продадут токены следующим покупателям — ведь оборот растет! Начальные Y долларов выпали из системы, они не нужны больше — их компания (как вор, укравший шляпы) может никогда и никому не возвращать, используя на создание мощной инфраструктуры; более того — компания будет брать теперь комиссии за транзакции внутри себя (в токенах), и зарабатывать на этом. Дальше — больше: если оборот токенов будет расти, найдутся другие компании, которые будут организовывать торговлю за эти токены. Оборот еще вырастет — цена еще вырастет. Для торговцев рост цены будет не так важен — их дело купить токен и тут же его реализовать. Но вокруг соберутся инвесторы и будут зарабатывать на росте цены токена, складывая его «про запас» — а это еще уменьшит количество токенов и еще усилит тенденцию роста цены.

С какими токенами произойдет эта приятная вещь? С теми, за спиной которых стоит большая и растущая система товарооборота, в которой использовать токен удобнее, чем доллар. Грам может стать фактически первой из них — внутри экосистемы Телеграма миллионы клиентов, многие — из стран с неудобными и изолированными платежными системами, многие вовлечены в трансграничные переводы средств и делают трансграничные покупки, многие используют кэш и неудобные средства оплаты мелких услуг. Грам может стать популярной системой расчетов — вот почему ICO Телеграма так переподписано. На очереди будет Facebook, приготовиться Google, Amazon, крупным рынкам прав и пр.

Старые криптовалюты отдали решение вопроса «что за тебя можно купить?» самим покупателям этой валюты — рассчитывайтесь за что и где хотите. В результате не сформировалось устойчивых рынков ни для биткоина ни для других валют (если не считать слухов о том, что биткоином удобно платить за наркотики и порно и что через него удобно отмывать деньги). Именно поэтому, не смотря на хайп, сотни «старых» криптовалют остаются помесью пирамиды с форекс-кухней. Новые криптовалюты будут умнее. Впереди нас ждет мир со множеством платежных экосиситем, в каждой из которых использование особенного токена будет осмысленно и оправданно, а специфика учета этих токенов будет соответствовать рынку, на котором он используется. В частности блок-чейн будет, скорее всего, основой токенов, использующихся в расчетах за права и имущество, чья принадлежность нуждается в дополнительной идентификации.

Так что, как бы вы ни относились к биткоину (а если вы не хотите потерять деньги — лучше относитесь как минимум осторожно), к расцвету криптовалют надо готовиться. С момента, когда на рынок придет второе поколение этих инструментов, начнется длинный период роста их цены (как это было с Газпромом и РАО ЕЭС в 90-е). Много заработают участники правильных ICO (а будут, конечно, и неправильные, и мошеннические), первые инвесторы, инвесторы первых лет, и конечно сами создатели платежных систем.

Надо изучать, надо встраиваться в этот рынок, надо искать свою позицию и нарабатывать экспертизу.

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