Российский адвокат получил премию Human Rights Watch

Престижная премия Элисон дес Форджес в 2018 году присуждена российскому адвокату, руководителю «Команды 29» Ивану Павлову, сообщается на сайте Human Rights Watch.

«Премия Элисон дес Форджес вручается тем, кто проявил себя выдающимся борцом за достоинство и права человека. Эти люди отстаивают справедливость, несмотря на то, что порой им приходится многим жертвовать и идти на серьезный риск», — сказал исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот.

«Иван Павлов обеспечивает правовую защиту тем, кого спецслужбы неправомерно обвиняют в разглашении гостайны, государственной измене и шпионаже. Ни плотная слежка, ни притеснения со стороны госбезопасности, ни угрозы физического насилия в связи с делами, которые он ведет, не заставили его сменить профиль работы. Премия присуждается Ивану Павлову за его непоколебимую приверженность защите россиян, подвергающихся преследованиям со стороны государства, его борьбу за верховенство закона и самоотверженную работу по обеспечению прозрачности власти и уважения основополагающих прав граждан», — говорится в сообщении Human Rights Watch.

Сам Павлов на своей странице в Facebook отметил, что премия — это заслуга всей «Команды 29».

Юристы «Команды 29» представляют в судах интересы тех, кого несправедливо обвинили в госизмене, разглашении гостайны и шпионаже, защищают издания, которым пытаются помешать писать правду о чиновниках и государстве, говорится на сайте организации.

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