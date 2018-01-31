Российский адвокат получил премию Human Rights Watch

Престижная премия Элисон дес Форджес в 2018 году присуждена российскому адвокату, руководителю «Команды 29» Ивану Павлову, сообщается на сайте Human Rights Watch.
«Премия Элисон дес Форджес вручается тем, кто проявил себя выдающимся борцом за достоинство и права человека. Эти люди отстаивают справедливость, несмотря на то, что порой им приходится многим жертвовать и идти на серьезный риск», — сказал исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот.
Сам Павлов на своей странице в Facebook отметил, что премия — это заслуга всей «Команды 29».
Юристы «Команды 29» представляют в судах интересы тех, кого несправедливо обвинили в госизмене, разглашении гостайны и шпионаже, защищают издания, которым пытаются помешать писать правду о чиновниках и государстве, говорится на сайте организации.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Список друзей Путина широк для трактовок