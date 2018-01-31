СПЧ просит проверить законность задержания журналистов «Медиазоны»

Совет по правам человека при президенте РФ обратился к прокурору Санкт-Петербурга, председателю Высшей квалификационной коллегии судей и начальнику ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Правозащитники требуют проверить законность задержания корреспондентов портала «Медиазона» Давида Френкеля и Александры Лукьяновой в Дзержинском суде Санкт-Петербурга.

27 января журналисты пришли в суд на процесс по избранию меры пресечения Игорю Шишкину. Но их сначала не допустили в суд, а после задержали и оштрафовли по статье КоАП о мелком хулиганстве.

The New Times

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