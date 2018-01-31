Александр Плющев: будешь наказан

Обыск у Павла Никулина и прицельная работа по медийщикам Навального — это все к тому, что журналистов даже при нынешнем крайне низком уровне свободы прессы выключают из обсуждения болезненных для властей тем. Рассказываешь о протестах или пишешь о причинах терроризма — будешь наказан. Ну или будет сделано все, чтобы максимально осложнить тебе работу и жизнь. Информация из регионов подтверждает: в воскресенье во время акций Забастовки тоже старались нейтрализовать журналистов. Вот мне написал коллега из Волгограда:



«28.01 во время работы на забастовке избирателей были задержаны полицией, без объяснения причин 6 журналистов (я один из них). В числе задержанных, трое журналистов, 2 фотокорра и главред крупнейшего областного СМИ (независимого). Один из журналистов был отпущен из автозака по звонку свыше. Нас катали по городу в течение часа, и мы не смогли выполнять свою работу. После этого доставили в местное ОВД, написали объяснительные. После чего отпустили. Задерживали вежливо, но настойчиво. Удостоверения и бэйджи не помогли. Апелляции к ст. 144 УК РФ не помогли. В общем, забрать всех журналистов, освещающих мероприятие, и был план полиции. Такое в Волгограде впервые. Хочу сказать спасибо адекватной полиции в автозаке (в этом Навальный прав — они все понимают). Местные издания об этом написали, но на федералах ничего. На следующий день МВД выпускает релиз, в котором они фактически полунамеками признают что не правы, но в тоже время никаких извинений не принесено. Все спустили на тормозах».



Отличное ноу-хау: берешь всех журналистов (эшники, особенно в регионах, отлично знают всех их в лицо), через пару часов, когда все закончилось — отпускаешь. Тишина, никто из Москвы не ругается, красота.

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