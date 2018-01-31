Ксения Собчак сдала в ЦИК подписи избирателей

Ксения Собчак, которую на выборы президента выдвинула партия «Гражданская инициатива», сдала в ЦИК подписи избирателей, необходимые для регистрации в качестве кандидата. Вся процедура транслировалась на YouTube.

«Мы впервые в России открыто для всех проверяли подписи. Каждый мог прийти к нам в штаб и удостовериться в их подлинности. Я не вижу никаких оснований для того, чтобы меня не зарегистрировали. Их можно только придумать», — заявила Собчак.

Всего представители штаба Собчак принесли более 108 тыс. подписей.

Ранее 31 января Михаил Козлов, выдвинутый Партией социальной защиты, принес в ЦИК вместо подписей чистые листы в подарочной упаковке. По его словам, он не рассчитал свои финансовые возможности и силы. А Станислав Полищук, выдвинутый Партией «социальных реформ — прибыль от природных ресурсов — народу», снял свою кандидатуру в пользу Владимира Путина, передает «Интерфакс».

30 января собранные подписи в ЦИК передали Григорий Явлинский, Борис Титов и Сергей Бабурин. Днем ранее это сделали представители Владимира Путина.

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