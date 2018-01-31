Reuters: В Конгрессе требуют от Трампа объяснений по поводу визита в США Нарышкина

В Конгрессе США требуют от президента Дональда Трампа объяснений по поводу визита в страну директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина, сообщает в среду, 31 января, Reuters.

На отчете о приезде Нарышкина настаивает лидер демократов в парламенте Чарльз Шумер. Директор СВР находится в санкционном списке США еще со времен, когда он был депутатом Госдумы. Въезд на территорию страны ему был запрещен. Сергей Нарышкин во время своего визита провел консультации с американскими коллегами по вопросам борьбы с терроризмом. Reuters, со ссылкой на эксперта по санкциям, отмечает, что делать исключения в индивидуальных случаях, особенно когда речь идет о встрече глав разведывательных управлений, — распространенная практика.

ТАСС пишет, что в аппарате директора Национальной разведки США факт поездки Нарышкина не отрицали, но при этом корреспонденту информагентства отказались говорить о повестке дня и результатах встреч. «Любое взаимодействие с иностранными разведывательными ведомствами проводится в соответствии с американскими законами и при консультации с профильными министерствами и учреждениями», — сказал ТАСС представитель аппарата директора Национальной разведки США.

Накануне был частично опубликован новый санкционный список США, который касается приближенных к президенту РФ Владимиру Путину лиц как из политики, так и представителей бизнеса.



