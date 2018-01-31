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Независимый профсоюз журналистов связал давление на Павла Никулина с его пикетом у ФСБ

31.01.2018

Общественная организация «Профсоюз журналистов и работников СМИ», сопредседателем которого является Павел Никулин, проходящий свидетелем по делу о терроризме, выпустила официальное заявление

«Мы не верим в совпадения. Вчера Паша участвовал в пикете у здания ФСБ против задержаний журналистов, в частности, Саши Богино и Давида Френкеля, которых не пустили на открытое судебное заседание по делу антифашиста Игоря Шишкина. Более того, журналистов задержали за попытку проникнуть в здание суда, нарушив статью 49 Закона РФ «О средствах массовой информации». 

Профсоюз журналистов считает, что статус свидетеля по делу о терроризме — это прямая угроза журналисту для его профессиональной деятельности и выполнения общественного долга. Мы убеждены, что такое давление со стороны силовых структур можно расценить, как попытку запугать, заставить отказаться от темы, сменить журналистский профиль и замалчивать свою гражданскую позицию», — говорится в заявлении.

Обыск в квартире Павла Никулина начался утром 31 января. Никулин находится в статусе свидетеля в рамках дела по статье 205.3 УК РФ — прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности. Дело связано со статьей Никулина «Из Калуги с джихадом», опубликованной в The New Times в марте 2017 года.

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