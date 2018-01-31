Фамилии в «кремлевском докладе» заменили в последний момент

Список людей, которых эксперты включили в «кремлевский доклад» Минюста США, изменил неизвестный высокопоставленный чиновник. Об этом заявил старший научный сотрудник исследовательского центра The Atlantic Council Андерс Ослунд, возглавляющий группу, которая сформулировала критерии определения тех, кто должен войти в санкционные списки.

«Очевидная цель доклада состояла в том, чтобы выявить тех, кто нажил свое состояние с помощью незаконных контактов с Кремлем. Различные правительственные органы США работали над выявлением этих людей. Но в последнюю минуту кто-то высокопоставленный отбросил работу экспертов и вместо этого записал имена высших должностных лиц в администрации президента и правительства России, а также добавил 96 российских миллиардеров из списка Forbes», — утверждает Ослунд.

По его мнению, если этот «отрывок из телефонной книги Кремля» будет иметь какое-то влияние, это укрепит российскую элиту вокруг Владимира Путина. В то время как авторы закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), в рамках которого и был подготовлен «кремлевский доклад», стремились к иному.

Администрация США 29 января передала в Конгресс «кремлевский доклад» Минфина США с подробным перечнем бизнесменов и чиновников, близких к президенту Путину и правящему режиму. Основной критерий попадания в перечень — это близость к российскому режиму и личное состояние. Обнародована только открытая часть доклада, состоящая из 210 фамилий.



Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram



Читайте также:



210 путинских

Культ «святой власти»

Список друзей Путина широк для трактовок

Тени Путина

Ядерный сон разума