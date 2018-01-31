Павел Никулин находится в статусе свидетеля

Обыск у журналиста Павла Никулина, начавшийся сегодня рано утром, проводится в рамках дела по статье 205.3 УК (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), сообщил «Медиазоне» адвокат «Открытой России» Роман Климов, приехавший на место проведения обыска.

По его данным, Никулин находится в статусе свидетеля, вскоре его повезут на допрос. У журналиста изъяли электронику и футболки с логотипом журнала moloko plus, главным редактором которого является Никулин. Также изымают номера этого журнала.

The New Times

The New Times

Ранее сообщалось, что обыск у Никулина связан со статьей «Из Калуги с джихадом», опубликованной вв 2017 году. В ней речь шла об этническом русском, который принял ислам и уехал воевать в Сирию.

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