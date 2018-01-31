Совет Федерации переназначил председателя Конституционного суда РФ

Совет Федерации 31 января переназначил Валерия Зорькина на должность председателя Конституционного суда РФ. Кандидатура Зорькина ранее была внесена президентом Владимиром Путиным.
Зорькину в феврале исполнится 75 лет. Для него это пятый срок на посту председателя КС подряд. Он же стал первым руководителем новообразованного Конституционного суда в 1991 году.
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Зорькину в феврале исполнится 75 лет. Для него это пятый срок на посту председателя КС подряд. Он же стал первым руководителем новообразованного Конституционного суда в 1991 году.
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