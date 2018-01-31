Republic: антифашистов в Петербурге подозревают в подготовке революции

Задержанные в Санкт-Петербурге в январе антифашисты планировали устроить революцию в России. Ее начало намечалось на президентские выборы, пишет Republic, ссылаясь на материалы дела.

Уголовное дело возбудили по статье 205.4 УК РФ (организация террористического сообщества и участие в нем). ФСБ также усмотрела в деятельности задержанных признаки таких преступлений, как «насильственный захват власти» (статья 278 УК) и «вооруженный мятеж» (статья 279 УК).

В ФСБ уверены, что задержали членов группы «Сеть», филиалы которой находились в Москве, Петербурге, Пензе и Белоруссии. Ее члены якобы собирались устроить взрывы в день голосования в марте и во время Чемпионата мира по футболу, а также поднять вооруженный мятеж, пишет издание. Жертвами переворота должны были стать главы местных администраций, руководство партии «Единая Россия», начальники подразделений органов внутренних дел.

Во время обыска у одного из задержанных в Петербурге — Амрана Сагынбаева — обнаружили 15-литровое ведро, на треть оно было заполнено алюминиевой пудрой, там также были 4 килограмма аммиачной селитры, два будильника и радиодетали.

Основателем «Сети» ФСБ считает жителя Пензы Дмитрия Пчелинцева, задержанного в октябре 2017 года. Основой для дела стали показания членов пензенского отделения «Сети», однако большинство из них заявили, что дали показания под пытками.

Другое доказательство обвинения — показания свидетеля под псевдонимом «Кира Татаринова». Она заявила, что знакома с арестованным Шишкиным, который якобы рассказывал ей о существовании в Петербурге тайной организации, которая намерена установить анархию в стране.

The New Times

О пытках в отношении задержанных писали ранее порталы «ОВД-Инфо» и «Медиазона»

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