Путин предложил ограничить анонимность в интернете «потому что уже не 37-ой год»

«Анонимность интернета, с одной стороны, вроде как хороша, это демократия, но с другой стороны, возникает много проблем, потому что за этими никами неизвестно, кто прячется. Сейчас же не 37-й год — что хочешь, то и говори, тем более в интернете, «черный воронок» за тобой завтра не приедет. Чего прятаться-то?» — сказал Путин во время встречи с доверенными лицами в Москве.
По мнению президента, общество должно себя защищать от «деструктивных сил». Он также отметил, что школьники,
«насмотревшись» в интернете на акты насилия в школах в США, повторяют это в России.
В январе вооруженные нападения произошли в школах Челябинской области, Перми и Улан-Удэ. В Самаре школьник принес в класс пневматическое оружие на прошлой неделе, однако из-за этого никто не пострадал.
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