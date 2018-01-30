Украина провела первое испытание крылатой ракеты

30 января состоялись успешные первые летные испытания украинской крылатой ракеты наземного базирования. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. По его словам, это полностью украинская разработка.

Турчинов сообщил, что СНБО Украины поставила задачу «разработать комплексы крылатых ракет не только наземного, но и также морского и воздушного базирования».

«Сегодняшние испытания открыли новый этап ракетной программы, согласно которому наши ВС должны получить мощные высокоэффективные крылатые ракеты, способные на большом расстоянии точно поражать вражеские цели. Это является важным фактором сдерживания агрессора», — отметил секретарь СНБО Украины.

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