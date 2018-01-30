Бьорндален поедет на Олимпиаду в качестве тренера сборной Белоруссии

Международный олимпийский комитет удовлетворил заявку Белорусской федерации биатлона о включении Уле-Эйнара Бьорндалена в тренерский штаб белорусской сборной на Олимпийские игры, сообщает Sport.tut.by.

«Уже можно официально говорить, что Уле-Эйнар Бьорндален отправится на Олимпиаду в качестве тренера национальной сборной Беларуси. Функционал будет определен чуть позже», — заявила пресс-секретарь БФБ Виктория Тарасевич.

The New Times

15 января стало известно, что восьмикратный олимпийский чемпион и шестикратный обладатель Кубка мира не включен в состав сборной Норвегии по биатлону на Олимпиаду-2018. Он не смог выполнить условия отбора на Игры в Пхенчхан. Позже Белорусская федерации биатлона подала заявку в МОК о включении Бьорндалена, который является мужем Дарьи Домрачевой, в состав делегации национальной сборной. Генеральный секретарь БФБ Анатолий Стромский отметил, что, прежде всего «это делается для Даши Домрачевой, чтобы она чувствовала себя комфортно психологически. Но и его опыт бесценен, он в любой ситуации может подсказать».

Тени Путина

Ажиотажный спрос



Преодоление одиночества

Забастовка избирателей состоялась. Что дальше?

Ядерный сон разума