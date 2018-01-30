«КиноСоюз» намерен подать на Минкульт в суд из-за цензуры

В общественной организации российских кинематографистов «КиноСоюз» заявили, что прокатные удостоверения используют в России как инструмент цензуры, и потребовали ввести уведомительный порядок их получения. Об этом пишет «Медуза», ссылаясь на заявлении организации.

Существующий порядок выдачи прокатных удостоверений дает «отдельным «влиятельным» лицам возможность по своему усмотрению переносить выпуск фильмов или вовсе не выпускать их в прокат», — говорится в заявлении и отмечается, что принимать решения о запрете фильмов может только суд.

«КиноСоюз» пообещал подать в суд на Министерство культуры России «по факту использования прокатных удостоверений в качестве инструмента цензуры».

Заявление подписали Алексей Попогребский, Андрей Прошкин, Борис Хлебников, Виталий Манский, Марина Разбежкина, Андрей Плахов, Алексей Федорченко, Олег Березин и Владимир Котт.

23 декабря, за два дня до премьеры, Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение картины «Смерть Сталина». Против проката фильма выступали члены общественного совета при министерстве и депутаты Госдумы.

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