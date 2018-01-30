Алексей Навальный: 4 вывода из «кремлевского доклада»

Утром все с интересом изучали новый «санкционный» список США из 210 лиц. Смеялись над тем, что там практически список Форбс и телефонный справочник Кремля. Удивлялись присутствию и отсутствию разных лиц. Иронизировали над несбывшимися прогнозами о «20-25 человек» или 1000 чиновников и членов их семей.



Что-же этот список в действительности означает?



1. Это не санкционный список и никаких формальных санкций для его фигурантов пока не предусмотрено. Это публичная часть отчета подготовленного в соответствии с требованиями прошлогоднего закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций». В этой публичной и несекретной части фактически указаны лица, информацию о которых Казначейство США собирает и обрабатывает.



2. А вот в секретной части отчета могут присутствовать другие лица, а также подробная информация о тех, кто в публичной части. В секретной части, внимание, оценивается близость к Путину и участие в коррупции, источники доходов фигурантов и членов их семей, связи за рубежом.



То есть весьма вероятно, что в секретной части и нет новых фамилий, а просто фактура по некоторым людям из открытого списка.

Можно уверенно сказать, что США собирают и обрабатывают (или уже собрали) информацию о тех, кто указан в публичной части для дальнейшего принятия решений о персональных санкциях.

3. При этом, как мы уже говорили ранее, сам факт попадания человека в этот отчет наносит существенный удар по репутации в международной деятельности. Комплаенс департаменты в банках будут долго и мучительно проверять источники доходов и документы лиц из списка. Деловые отношения за рубежом потребуют «доплаты за риск», а некоторые особо осторожные партнеры всякие отношения прекратят. Смертельно? Нет. Дополнительные проблемы? Да.

4. Еще хочется добавить, что, как мы видим на примере включения в самый жесткий санкционный список Артема Чайки, аналитическая работа по российским коррупционерам ведется, и их истории внимательно изучаются. Формулировки, с которыми Чайка-младший попал под санкции, говорят о том, что сотрудники Казначейства США «в теме». Надеемся, что они так же внимательно будут изучать и биографии 210 лиц из сегодняшнего списка.

PS Что действительно расстраивает в этом списке, так это отсутствие представителей российской судебной власти. Если бы в России работали независимые суды, то сегодняшней власти не удалось бы осуществить множество из того, что она натворила.

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