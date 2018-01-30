Михаил Ходорковский о «кремлевском докладе»

Как оказалось, не один Путин специалист по «нежданчикам».

Очевидно, что список к «кремлевскому докладу» сделан достаточно механически. Фридман рядом с Усмановым, Греф рядом с Костиным. Лоббизм не помог.

Хотя отсутствие Кадырова при наличии Федотова в открытой части списка показывает, что в открытой части находится безопаснее.



Этот список — еще не санкционный лист, но любой чиновник из государственного или частного сектора теперь знает — когда санкции в отношении этих людей будут введены, он не сможет говорить, что его не предупреждали о таком риске. Поверьте, это неприятно. Причем не только для самих фигурантов, но и для членов их семей, и для их друзей, и прочих людей, «находящихся в необычно близких отношениях».



А еще это официальный, публичный запрос на сбор всей доступной информации, что тоже неприятно.

Тем не менее, пока этот список — лишь предупреждение (во всяком случае, его открытая часть). Есть, как мы знаем, еще три ступеньки (собственно санкции, ордер на арест и список целей).

Причина такой жесткости очевидна — выборы в США. Международная политика в США волнует 6% населения. О существовании российской международной политики всерьез задумывается десятая часть от этих 6%. Поэтому американская власть вполне могла закрывать глаза на Украину и Сирию.

Но когда наши идиоты стали надувать щеки и делать вид, что они влияют на американские выборы (к которым там относятся очень серьезно, так как там реально решается вопрос о власти в стране), я лично офигел.

Мелкий уличный хулиган, распоясавшись, чтобы показать свою крутизну, «погнал», что обнес дом если и не губернатора, то уж полицмейстера точно. Ну и чего ждали? Что тот пойдет договариваться? Да он даже проверять-то особо не стал — обнесли или нет…

Кремль и его обслуга сейчас пустятся в обсуждение, как хорошо, что обществу помогают консолидироваться против общего врага.

Только вот вряд ли пенсионер, с 10 тысячами рублей пенсии будет готов воспринимать, чиновника Сечина с его многомиллионной зарплатой, стометровой яхтой и личным аэродромом, как «своего».

Да и кое-кто из этого списка постарается быть исключенным из следующего.

В общем, можем подвести некоторые итоги путинского третьего срока, прежде чем радоваться его четвертому:

— в экономике — стагнация на фоне роста мировой экономики;

— в социальной сфере — четвертый год падения доходов людей;

— в международной области — нарастающая изоляция.

Может, не зря в Конституции писали про два срока?!

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