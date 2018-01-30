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Медведев: «Непопадание в «кремлевский доклад» — повод уволиться»

30.01.2018

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал опубликованный Минфином США «кремлевский доклад». «Я думаю, это та ситуация, когда непопадание в этот список — это повод уволиться. Но, конечно, мы так поступать не будем», — цитирует Медведева «КоммерсантЪ».

По мнению премьера, если бы Россия подготовила список, куда вошли «администрация президента Трампа целиком, палата представителей, сенат (США), Верховный суд, офис генерального прокурора», «что бы произошло в Америке — ничего». «То же самое произойдет и в нашей стране — ничего», — сказал он.

Медведев отметил, что США не с кем контактировать в России кроме тех, кто попал в доклад.

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