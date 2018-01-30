Родственники погибших при крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе выиграли иск против Стрелкова

Группа родственников погибших летом 2014 года при крушении малайзийского авиалайнера выиграли в США судебный иск против Игоря Стрелкова (Гиркина), передает нидерландское издание Zembla.
Каждому из 25 истцов Окружной суд Северного округа Иллинойса присудил по $20 млн. Вероятность того, что истцы действительно смогут получить эти суммы, фактически равна нулю, отмечает издание. Стрелков не защищался во время судебного процесса, и адвокаты не смогли найти его по его домашнему адресу в Москве.
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