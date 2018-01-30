Родственники погибших при крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе выиграли иск против Стрелкова

Группа родственников погибших летом 2014 года при крушении малайзийского авиалайнера выиграли в США судебный иск против Игоря Стрелкова (Гиркина), передает нидерландское издание Zembla.

Каждому из 25 истцов Окружной суд Северного округа Иллинойса присудил по $20 млн. Вероятность того, что истцы действительно смогут получить эти суммы, фактически равна нулю, отмечает издание. Стрелков не защищался во время судебного процесса, и адвокаты не смогли найти его по его домашнему адресу в Москве.

The New Times

«Этот процесс не о деньгах, а о справедливости. Мы хотим привлечь внимание к этому делу», — сказал адвокат родственников погибших Флойд Виснер. «Боинг», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. Находившиеся на борту 298 человек погибли. Международное расследование пришло к выводу, что самолет был сбит. Игорь Стрелков тогда командовал войсками самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Читайте также:



Тени Путина

Ажиотажный спрос



Преодоление одиночества

Забастовка избирателей состоялась. Что дальше?

Ядерный сон разума