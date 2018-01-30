Путин прокомментировал «кремлевский доклад»

Президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами прокомментировал опубликованный список приближенных к нему лиц, который опубликовал Минфин США.
«Я не видел самого списка и его приложений. Но меня проинформировали. Нам нужно думать о себе, о своей экономике, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, обороноспособности, и тогда всем придется осознать, что нет никакого смысла составлять списки и сдерживать наше развитие», — сказал Путин.
«Так что нас всех внесли в список. Это недружественный шаг», — отметил Путин.
По словам президента, власти России были готовы предпринять ответные шаги и «скатить наши отношения до нуля». Но пока российская сторона воздержится от этого.Россия не заинтересована в сворачивании отношений с США. Это не выгодно всему миру, заявил Путин.
Говоря об отсутствии своей фамилии в докладе, Путин пошутил: «Обидно, слушай».
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Забастовка избирателей состоялась. Что дальше?