Путин прокомментировал «кремлевский доклад»

Президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами прокомментировал опубликованный список приближенных к нему лиц, который опубликовал Минфин США.

«Я не видел самого списка и его приложений. Но меня проинформировали. Нам нужно думать о себе, о своей экономике, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, обороноспособности, и тогда всем придется осознать, что нет никакого смысла составлять списки и сдерживать наше развитие», — сказал Путин.

Он также подчеркнул, что за каждым человеком из списка стоят рядовые граждане России — трудовые коллективы.

«Так что нас всех внесли в список. Это недружественный шаг», — отметил Путин.

По словам президента, власти России были готовы предпринять ответные шаги и «скатить наши отношения до нуля». Но пока российская сторона воздержится от этого.

The New Times

Россия не заинтересована в сворачивании отношений с США. Это не выгодно всему миру, заявил Путин.Говоря об отсутствии своей фамилии в докладе, Путин пошутил: «Обидно, слушай».

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