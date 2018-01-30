Григорий Явлинский сдал в ЦИК 105 тыс. подписей избирателей

Григорий Явлинский передал в ЦИК собранные им для президентских выборов 105 тыс. подписей, сообщают в партии «Яблоко».

«За месяц штабы Григория Явлинского в 79 регионах страны собрали свыше 180 тыс. подписей. В этой работе приняли участие 3027 сборщиков подписей. Конверты с заполненными подписными листами приходили в центральный штаб Явлинского из всех регионов страны, а также от граждан России, проживающих в Болгарии, Великобритании, Норвегии, Финляндии и Швеции», — сообщили в штабе кандидата.

Отобранные для передачи в ЦИК подписные листы прошли тщательную проверку специалистов центрального штаба.

«Собирая подписи, мы встретились с сотнями тысяч людей, и мы практически не встретили безразличных людей. Люди ставят свои подписи за честную, профессиональную альтернативу. Они ставят свои подписи за то, чтобы верить в будущее. За то, чтобы они могли поверить в себя… Моя задача, моя ответственность — показать людям альтернативу. Показать людям дорогу в будущее. Показать настоящее будущее нашей страны: без бедности, без унижения, без коррупции. Показать страну, которая входит в число лучших в мире. Задача на этих выборах — создать мощное движение за перемены, за то, чтобы изменилась политика в России. Вот за это люди будут голосовать, за это они поставили свои подписи», — заявил Явлинский.

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