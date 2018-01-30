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Глава ЦРУ предупреждает об атаке хакеров из РФ и КНР во время выборов в Конгресс

30.01.2018

Директор ЦРУ Майкл Помпео уверен, что Россия и Китай вмешаются с помощью хакеров в проведение промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре 2018 года, сообщает во вторник, 30 января, BBC.

Угрозу от КНР Помпео считает равнозначной российской, при этом у Китая есть преимущество с точки зрения экономики. Тем не менее глава ЦРУ сказал, что США способны успешно сопротивляться попыткам вмешательства. Помпео отметил, что Россия до сих пор сотрудничает с США по вопросам контртерроризма.

Также директор ЦРУ заявил, что Северная Корея сможет разработать ядерное оружие, способное угрожать США, в течении нескольких месяцев. По словам Помпео, Соединенные Штаты и их союзники усиленно работают над нейтрализацией этой угрозы.

Майкл Помпео вступил в должность главы ЦРУ в 2017 году. До этого он представлял штат Канзас в Конгрессе США.

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