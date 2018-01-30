Глава ЦРУ предупреждает об атаке хакеров из РФ и КНР во время выборов в Конгресс

Угрозу от КНР Помпео считает равнозначной российской, при этом у Китая есть преимущество с точки зрения экономики. Тем не менее глава ЦРУ сказал, что США способны успешно сопротивляться попыткам вмешательства. Помпео отметил, что Россия до сих пор сотрудничает с США по вопросам контртерроризма.
Также директор ЦРУ заявил, что Северная Корея сможет разработать ядерное оружие, способное угрожать США, в течении нескольких месяцев. По словам Помпео, Соединенные Штаты и их союзники усиленно работают над нейтрализацией этой угрозы.
Майкл Помпео вступил в должность главы ЦРУ в 2017 году. До этого он представлял штат Канзас в Конгрессе США.