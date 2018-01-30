Конгресс по Сирии в Сочи задерживается из-за вооруженной группы турецкой оппозиции

Конгресс нацдиалога Сирии в Сочи задерживается в связи с ожиданием ряда участников, проблемы возникли из-за прибывшей из Турции делегации оппозиции, выдвинувшей дополнительные требования, передает «Интерфакс».
«Конгресс скоро начнется. Открытие форума задерживается в связи с ожиданием ряда участников и наблюдателей. Возникли некоторые проблемы с прибывшей из Турции группой вооруженной оппозиции, которая обусловила свое участие дополнительными требованиями», — сказал СМИ член оргкомитета конгресса Артем Кожин.
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