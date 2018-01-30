Более 7 тыс. человек присоединились к кампании в защиту Telegram и против ФСБ

РосКомСвобода и Центр цифровых прав начинают новый этап в формировании коллективного иска по защите мессенджера Telegram и права россиян на тайну переписки.

«Нас уже более 7000 человек, но и это не предел. Все желающие еще имеют возможность присоединиться к кампании. Чем больше нас, тем больше шансов на победу», — сообщают в РосКомСвободе.

В организации теперь ждут официальных, заверенных нотариусом, доверенностей от желающих присоединиться к иску против ФСБ. Таким образом, начинается второй этап «Битвы за Telegram». Иск должен быть подан в суд до 12 марта 2018 года.

Организация РосКомСвобода запустила общественную кампанию «Битва за Telegram» 21 декабря 2017 года. По словам организаторов, на владельцев Telegram оказывается давление со стороны российских властей.

«Против мессенджера в российских официальных СМИ была развернута настоящая кампания по его дискредитации, основанная на сомнительных доводах силовиков и псевдоэкспертов в области IT. Сам интернет-сервис называли чуть ли не «прибежищем террористов», а его создателя, Павла Дурова, обвиняли в нежелании сотрудничать с силовиками, абсолютно игнорируя в своей риторике и технологические особенности функционирования большинства современных мессенджеров, и неизбежность нарушения как российского, так и международного законодательства», — заявляли в РосКомСвободе.

С помощью кампании «Битва за Telegram» любой пользователь может подключиться к борьбе за цифровые права и свободы россиян, подав гражданский иск против действий ФСБ и Роскомнадзора в отношении Telegram.

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