Более 7 тыс. человек присоединились к кампании в защиту Telegram и против ФСБ

РосКомСвобода и Центр цифровых прав начинают новый этап в формировании коллективного иска по защите мессенджера Telegram и права россиян на тайну переписки.
«Нас уже более 7000 человек, но и это не предел. Все желающие еще имеют возможность присоединиться к кампании. Чем больше нас, тем больше шансов на победу», — сообщают в РосКомСвободе.
Организация РосКомСвобода запустила общественную кампанию «Битва за Telegram» 21 декабря 2017 года. По словам организаторов, на владельцев Telegram оказывается давление со стороны российских властей.
«Против мессенджера в российских официальных СМИ была развернута настоящая кампания по его дискредитации, основанная на сомнительных доводах силовиков и псевдоэкспертов в области IT. Сам интернет-сервис называли чуть ли не «прибежищем террористов», а его создателя, Павла Дурова, обвиняли в нежелании сотрудничать с силовиками, абсолютно игнорируя в своей риторике и технологические особенности функционирования большинства современных мессенджеров, и неизбежность нарушения как российского, так и международного законодательства», — заявляли в РосКомСвободе.
С помощью кампании «Битва за Telegram» любой пользователь может подключиться к борьбе за цифровые права и свободы россиян, подав гражданский иск против действий ФСБ и Роскомнадзора в отношении Telegram.
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