Депутаты Госдумы отказались от молитвенного завтрака с Трампом из-за «кремлевского доклада»

Приглашенные в Вашингтон депутаты Госдумы на молитвенный завтрак с участием президента США Дональда Трампа отказались ехать из-за публикации «кремлевского доклада», сообщает во вторник, 30 января, ТАСС.

На завтрак должны были поехать три председателя комитетов Госдумы: по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по образованию и науке — Анатолий Аксаков, Андрей Макаров и Вячеслав Никонов. Аксаков заявил ТАСС, что список вызывает недоумение и создает неблагоприятную атмосферу для переговоров. «Смысла лететь особо уже не вижу. Просто так посетить завтрак, покататься желания нет. Есть желание налаживать сотрудничество, но это, к сожалению, не получается», — сказал Аксаков.

Молитвенный завтрак проходит в США ежегодно в первый четверг февраля. Депутатов российского парламента на него пригласили члены американского Конгресса.