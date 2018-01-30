Суд арестовал чиновника департамента госзакупок Минобороны РФ

Суд заключил под стражу главу отдела проведения конкурентных процедур по госзаказу департамента госзакупок Минобороны России Юрия Решетникова. Его обвиняют в получении крупной взятки, передает «Интерфакс».
Решетникова задержали еще в конце ноября в больнице, где он проходил стационарное лечение после перенесенной операции. Поводом для задержания стали показания другого фигуранта дела — председателя аукционной комиссии Министерства Александра Борувкова.
Он, по версии следствия, «действуя в составе организованной группы, используя свое служебное положение, за взятки в особо крупном размере, ограничивая конкуренцию, способствовал коммерческим организациям в заключении государственных контрактов с Минобороны РФ».
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