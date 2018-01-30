Александр Плющев о ведущих «Навальный LIVE»

Это наши коллеги, журналисты, всячески с ними солидарен.

Если уж на то пошло, называться этим словом они имеют право, уж точно не меньшее, чем сотрудники федеральных каналов, RT и всяких там МИА.

10 суток — это такая ментовская месть, хотя уверен, что они считают, что еще благородно поступили, типа «бабу отпустили» — Елена Малаховская, сидевшая в кадре вместе с Низовцевым получила 1000 рублей штрафа. Месть за то, что, несмотря на штурм студии в офисе ФБК с болгаркой, вещание не прекратилось, а они забрали лишь «отряд прикрытия». Более того, с этим штурмом и дальнейшими поисками вещающей студии, выглядели они просто угарно. Ну вот, вы над нами поугорали, а парень за это посидит, так они считают. Могли бы и больше влепить, тоже, небось, гуманистами себя считают.

Уверен, ребята понимали, на что идут, и это тоже часть журналистской работы. Можно это как угодно представить: типа они в ментовке парились, пока Шаведдинов с Ярмыш в безопасном зарубежье ухмылялись на весь экран. Надеюсь, ни Дмитрия, ни Елену произошедшее не испугает и они дальше будут работать.

Напомню, что штурм проходил под стандартным предлогом звонка о заложенной бомбе. Этим нехитрым способом они могут на неопределенный срок прервать вещание любого российского СМИ, у которого нет запасной студии за рубежом.



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