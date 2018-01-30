Многие чиновники из «кремлевского доклада» отнеслись к нему спокойно

После публикации Минфином США списка приближенных к президенту РФ Владимиру Путину лиц, его фигуранты — чиновники — начали комментировать доклад. В целом они заявляют, что относятся к внесению в список спокойно. В Кремле же пока доклад не комментируют.

Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что не удивлен тому, что он попал в перечень.

«Это список лиц, которые, очевидно, являются ведущими в российской политике и бизнесе. Это не санкционный список, это список, который используется для дальнейших решений и оценок. Это похоже на книжку «Кто есть кто в российской политике», — сказал он.

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что включение в список ее имени свидетельствует о правильности ее рабочей деятельности.

«Полагаю, что такая оценка моей деятельности на посту детского омбудсмена даже за этот небольшой срок свидетельствует, что мы на правильном пути к нашей основной цели — счастью и благополучию российских детей», — сказала она.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил. что «в «кремлевский доклад» аккуратно внесли всю политическую и экономическую элиту страны».

«Было бы очень странно, если бы не включили и мэра столицы. На Западе Россию не любили во все времена, но до таких списков не могли додуматься даже в самые худшие периоды истории. Подобные меры не раскалывают, а объединяют. Приводят к результатам, противоположным тому, к чему стремились авторы», — написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко сказал, что публикация документа не повлияет на его деятельность.

«Вообще я в санкционном списке уже давно, честно говоря, не думаю, что что-то в моей работе кардинально изменится, буду продолжать жить и работать», — сказал Фурсенко «Интерфаксу».

Как отмечает политолог Алексей Фирсов, в списке оказались люди, которые довольно последовательно дистанцировались от власти, интегрируя свой бизнес в западные проекты.

«Характерно наличие совершенно нейтральных персонажей, отобранных исключительно по имущественному признаку — наличию более $1 млрд. В нем также есть фигуры, которые попадали под сильное давление государственных структур (то есть вряд ли близки им) и те, кто отличался подчеркнуто либеральной риторикой, хотя и оставались в руководстве государственными структурами. «Кремлевский доклад» мог бы сыграть на раскол элиты, но авторы предпочли внести всех в один контур», — делает вывод Фирсов.

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